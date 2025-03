"C'est découvrir une autre facette de soi": dans son atelier, Renzo propose une formation pas comme les autres

Chaque mardi, six stagiaires se retrouvent dans l'atelier de Renzo afin d'apprendre à comment fabriquer un instrument. Pour Patrick, cette formation est une pause dans sa semaine, lui qui est agent immobilier. "C'est un changement de vie et un projet personnel. C'est découvrir une autre facette de soi, c'est vraiment se dire : 'Tiens, est-ce que je suis capable de faire une guitare ?'", explique-t-il.

La formation dure un an, et au bout de celle-ci, l'instrument est censé être terminé. Renzo, luthier professionnel, accompagne des apprentis depuis de nombreuses années. "Le stage en lui-même dure un an. Ils choisissent un instrument et nous les guidons jusqu'à sa finalisation. Parfois, cela dépasse un peu l'année, car c'est un travail complexe, d'autant plus qu'ils ne viennent qu'une fois par semaine. Mais on ne devient pas luthier en un an. La formation se poursuit donc sur plusieurs années", précise-t-il.