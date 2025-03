Shampoing, rinçage, antiparasitaire: bienvenue au dogwash, le carwash pour chien

Ce matin, Neyla, un berger malinois, est aux Anges. Le chien se fait chouchouter dans une station de lavage pour chiens. La machine propose shampoing et démêlant en libre-service. "On a tout ce qui est shampoing. Tout sort d'ici. On a le rinçage, ça, c'est l'eau claire. Après, shampoing, produits antiparasitaires. On a le séchage, doux, confort", explique Cécile, maîtresse de Neyla, énumérant chaque programme de la station de lavage.

Comme pour laver sa voiture, la prestation se paie à la minute et tout est pensé pour le bien-être du chien. "Il est quand même beaucoup plus à l'aise quand il voit son maître. Quand c'est lui qui le touche plutôt qu'une personne extérieure. Une personne en qui ils ont confiance. Ça leur fait du bien", continue-t-elle.