"Un beau challenge": avec à peine un mois de répétition, ces choristes liégeois se produisent en tournée avec Vincent Niclo

Dans les loges, les choristes échauffent leurs voix et se préparent. Cela fait maintenant un mois qu'ils répètent pour ces trois concerts. Ils ont été sélectionnés pour accompagner Vincent Niclo. "Robert nous a annoncé le projet il y a un mois et une semaine. Le temps qu'on reçoive les partitions par Internet et qu'on se réunisse pour la première répétition, quand on compte, on a eu un mois, ce qui veut dire quatre répétitions."

Un peu stressée, mais confiante

18h15, c'est l'heure de monter sur scène pour l'ultime répétition. Les 75 choristes âgés de 14 à 80 ans s'installent. Pour ces chanteurs amateurs, se produire aux côtés de Vincent Niclo est une occasion unique. "J'ai hâte et j'ai hâte de voir un concert avec Vincent Niclo". "Un peu surexcité, parce que ce n'est pas la première fois que je chante sur la scène du Forum, mais c'est la première fois avec Vincent Niclo et que je le verrai en vrai." "Un peu stressée mais sinon assez confiante".