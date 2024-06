Attention en achetant votre ticket de festival: cette pratique augmente chaque année, le SPF Economie met en garde

À l'entame de la saison tant attendue des festivals et alors que le soleil invite à vouloir faire la fête, le SPF Économie lance lundi une vaste campagne de sensibilisation face à la hausse des signalements de fraude aux tickets.

"Elle vise les personnes qui ont acheté, ou seraient tentées d'acheter, via des canaux non officiels des tickets d'accès", que ce soit pour un festival, un concert, un événement sportif ou un parc d'attractions, détaille le service public fédéral.

Concrètement, des spots seront diffusés en radio et sur Spotify et des vidéos seront visibles sur des écrans disposés dans l'espace public et sur les médias sociaux. Des stands seront par ailleurs installés dans certains festivals.