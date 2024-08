Bonne nouvelle à la pompe: le prix du diesel au plus bas depuis plus d'un an

Le prix du diesel et de l'essence diminuera de plus de 4 centimes, indique mardi le service public fédéral Économie. Le prix du diesel atteindra même son niveau le plus bas depuis plus d'un an.

Dans le détail, le diesel (B7) verra son prix maximum passer à 1,73 euro le litre (-0,042 euro). Un litre d'essence 95 (E10) et celui d'essence 98 (E5) coûteront quant à eux à la pompe respectivement 1,696 euro (en baisse de 4,1 centimes) et 1,796 euro (-0,029 euro).