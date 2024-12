De plus en plus de produits à base de truffe dans nos rayons: que valent-ils vraiment?

Partager:

Depuis quelques années, la truffe se décline et fait vendre : en huile, en mayonnaise, dans votre salami ou même dans vos chips. Des produits moins chers, mais qu’il y a-t-il dans un produit dit "à la truffe" ?

Dans les rayons de votre supermarché, la truffe se cache partout… Dans le saucisson, les pâtes, le fromage, et même la mayonnaise. Et ces produits dérivés séduisent. "On augmente chaque année un petit peu plus nos produits à base de truffe dans les rayons. On en trouve un peu partout, dans les chips notamment", affirme ainsi la porte-parole de Delhaize. "Par exemple, les plateaux de charcuterie à la truffe voient un pic de progression de 20% à 30% pendant les fêtes de fin d'année". Ces produits sont souvent à moins de 10 euros. Comment ce champignon, souvent inaccessible, peut-il se retrouver dans les produits du quotidien ? Le secret ? La présence de l’arôme de truffe. À partir du moment où on retrouve très peu de truffe, on ne devrait pas pouvoir le mettre en avant sur l'emballage

Pour le fabriquer, il faut des dizaines de molécules. "Quand on va créer un arôme de truffe, on va essayer de se rapprocher de cette composition, mais ça coûterait bien sûr beaucoup trop cher. Donc on va utiliser uniquement les molécules principales pour essayer de se rapprocher de cet arôme de truffe. Après, on n'aura jamais la finesse qu'on aura dans une truffe", explique Maire-Laure Fauconnier, chef du laboratoire de chimie des molécules à l'ULiège. À lire aussi Du parmesan... sans lait: que valent les fromages vegan? Une mayonnaise, par exemple, contient 3% de truffe, pas plus. Dans la plupart des huiles d’olive, aucune trace de truffe, uniquement de l'arôme. Sur l’emballage : aucune distinction. Un procédé légal que dénonce pourtant l’association des consommateurs. "Ça peut soit être un arôme naturel qui vient vraiment de la truffe, dans ce cas-là, c'est ok. Mais ça peut être aussi un arôme artificiel qui n'a absolument rien à voir avec la truffe, et dans les deux cas, il est autorisé d'utiliser cette appellation "arôme de truffe". À partir du moment où on retrouve très peu de truffe, on ne devrait pas pouvoir le mettre en avant sur l'emballage", avance Julie Frère de TestAchats.