Du crémant à la place du champagne: un sommelier teste quatre options, lequel choisir?

Le crémant, un vin effervescent en plein essor, séduit de plus en plus les consommateurs grâce à son rapport qualité-prix avantageux et sa diversité. À quelques jours des fêtes, il semble être une option intéressante face au champagne.

L'équipe de Coûte que Coûte a décidé de mettre à l’épreuve ces vins effervescents à petits prix. Et pour cela, on a recruté un expert de choix : Nicolas Campus, sommelier de l’année 2025 selon le guide Gault & Millau, et patron du restaurant Les Gribaumonts à Mons.

Quatre crémants en compétition

Au programme : quatre bouteilles dénichées dans des grandes surfaces. Toutes testées à l’aveugle par Nicolas. En lice :

Colruyt : Crémant d’Alsace, 7,49 €

: Crémant d’Alsace, 7,49 € Intermarché : Crémant de Bordeaux, 9,99 €

: Crémant de Bordeaux, 9,99 € Aldi : Crémant d’Alsace, 7,49 €

: Crémant d’Alsace, 7,49 € Delhaize : Crémant de la Loire, 11,99 €

Le premier à quitter le ring est le crémant d’Alsace d’Aldi, jugé trop alcooleux et déséquilibré. "Une bulle qui manque de fraîcheur et d’intensité… Je ne passerais pas ma soirée à déguster ce vin", tranche Nicolas. Quant au Bennwihr de Colruyt, là encore, ça coince : "Une bulle grossière qui ne donne pas envie d’y retourner".

Delhaize joue la complexité, mais…

Le crémant de Loire de Delhaize a intrigué par sa texture plus grasse et ses notes vanillées, mais il manque de subtilité. "On sent un élevage travaillé qui lui donne de la matière. Ce vin est davantage destiné à accompagner des mets qu’à briller en apéritif", précise notre expert.

Et le grand gagnant est… le crémant de Bordeaux proposé par Intermarché à 9,99 €. "Une légère amertume subtile et recherchée, une bulle fine et élégante, et un équilibre parfait", salue Nicolas. Le sommelier voit en lui un allié de choix pour les fêtes, que ce soit pour l’apéro ou avec des huîtres.

Enfin, rappelons que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, et est donc à consommer avec modération.

