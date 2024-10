Voici les trois destinations préférées des Belges pour ces vacances d'automne: "86% de nos clients qui choisissent l'avion pour partir"

Ce samedi, c'est le début des vacances d'automne et de nombreux belges ne comptent pas les passer à la maison, si l'on s'en réfère aux chiffres qui ont été communiqués par le tour opérateur TUI. Les réservations de voyages sont en hausse de 10% en comparaison avec l'année dernière et pas seulement pour les vacances en avion. Comment expliquer cet engouement ?

Le tour opérateur TUI constate une hausse de 10% des réservations. Dans l'agence où nous nous sommes rendus, les vacances d'automne n'ont qu'un seul critère... le soleil. "Encore hier, on a vendu beaucoup l'Espagne, les îles Canaries, le sud de l'Espagne. C'est fort demandé", confirme Sophie Chou, agent de voyages. Dans le top 3, on retrouve ,en effet, l'Espagne, la Tunisie et l'Egypte.

Mais pour ces vacances, combien êtes-vous prêt à débourser ? "Entre 600 et 700 euros, quelque chose comme ça", "Plus ou moins 800 euros pour la semaine, pour quatre", "Entre 1500 euros, pas plus", nous répondent des vacanciers. "Les vacances à forfait, on va prendre l'avion, on va avoir aussi le logement sur place. On est à un peu plus de 1250 euros pour environ 7 jours par personne", estime Sarah Saucin.

Enfin, la différence de calendrier entre le nord et le sud du pays a un impact significatif sur votre portefeuille. Les vacances répondent, elles aussi, à la loi de l'offre et de la demande, comme l'explique la porte-parole de TUI : "Évidemment, quand il y a moins de demandes, les prix vont être moins chers. Les francophones sont les seuls en congé cette première semaine de Toussaint, et donc les prix sont en moyenne 15% moins chers que la deuxième semaine",

Pour le tour opérateur, le succès est tellement grand qu'il n'y a plus aucun last minute disponible pour ces vacances d'automne.