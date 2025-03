Baignoire à champagne, lustres en verre de Murano… comment les "petites folies" du château de Louvignies le réinventent

Aujourd'hui, difficile de reconnaître cette partie du château complètement transformée. "Enfin, on y est, on a refait l'électricité, elle est aux normes, on a refait également toute la décoration, tous les faux marbres qu'on voit ici, la pierre de France, mais aussi le sol, un plancher qui est enfin insolite puisqu'il était mangé par la vrillette et là, c'était vraiment la catastrophe pour nous, le château allait s'effondrer comme un château de cartes."

RTL info

Pour parfaire le style italien du corridor, la châtelaine a chiné des lustres en verre de Murano et, dans son ancienne chambre de petite fille, elle aussi complètement rénovée, la pièce maîtresse des luminaires trouve désormais sa place. "À partir du lit, on va pouvoir admirer vraiment le lustre au-dessus de soi et être bercé pendant la nuit par toute cette efflorescence."

La folie du château ? Une baignoire remplie de champagne

Si Florence de Moreau a entrepris ses travaux, c'est avec un objectif : mettre ses chambres en location saisonnière. "Il y a énormément de travail dans cette chambre parce que c'est la chambre de mon enfance et j'avais vraiment à cœur d'abord de la restaurer, puisqu'elle me rappelait toutes des nuits magnifiques, magiques avec ses perroquets, avec ses oiseaux. Ça fait 15 ans véritablement que cette chambre était vraiment abandonnée, qu'elle ne vivait plus, et maintenant elle a véritablement pris un coup de jeune et va pouvoir accueillir des mariés qui vont roucouler de bonheur, j'espère, avec un parc paysager et un peu dans le style du Grand Meaulnes."