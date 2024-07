"Ça me met mal à l'aise": Samuel repère dans le métro un homme qui arbore un drapeau Gadsden à côté d’un écusson de la police de Bruxelles

Samuel (nom d'emprunt pour garantir l'anonymat), 28 ans, nous a raconté sa "désagréable surprise" via le bouton orange Alertez-Nous. Employé administratif à Bruxelles, le jeune homme était sur le chemin du travail, à 7h30, dans la station de métro Comte de Flandre. Juste devant lui dans l’escalator, un homme qu’il croit être un agent de police. Sur son sac à dos, il reconnaît un insigne de la zone de police Bruxelles Ouest. Et juste au-dessus, un drapeau Gadsden.



Un insigne ambigu



Un serpent à sonnette noir sur fond jaune, accompagné de la devise "Don’t tread on me" ("Ne me marche pas dessus"). Samuel, qui suit de près l’actualité des États-Unis, connaît bien ce symbole. Du nom de son créateur, le colonel Christopher Gadsden (1724-1805), il est à l’origine un symbole de la résistance contre la couronne britannique. Il connaît un regain de popularité au XXe et XXIe siècle, brandit par des formations américaines d’extrême droite. Le 6 janvier 2021, lors de l’assaut contre le Capitole, le drapeau était porté par de nombreux manifestants pro-Trump.



"Il est donc très courant de le voir lors des meetings neo-nazi, suprémaciste blanc, pro-Trump", raconte Samuel. "Les manifestants utilisent souvent l’excuse du drapeau ‘libertarien’ Mais en fait, très souvent, à côté du drapeau Gadsden, on trouve un drapeau sudiste ou un drapeau nazi", observe-t-il.

S’agissait-il bien d’un policier à la station de métro Comte de Flandre ? Samuel ne peut l’affirmer avec certitude, mais chaque matin, il croise des agents de police qu’il suppose être en train de rentrer de leur shift de nuit, après avoir quitté le commissariat juste à côté de la station. Et l’écusson de la zone de police 5340, visible en bas du sac à dos, laisse penser qu’il s’agit d’un policier.



"Si c'est un policier, je trouve ça problématique de le mettre à côté de son écusson de brigade. C'est une position politique, alors que les policiers doivent avoir une position de neutralité", dit-il.



Dans une note permanente du 11 mars 2013 adressée aux entités de la police fédérale, on peut lire à cet égard : "Les membres du personnel s’abstiendront de porter sur leurs pièces d’équipement des accessoires ou pièces de vêtement de nature à porter atteinte au principe de neutralité ou d’impartialité. Tel est notamment le cas de pin’s de soutien à une cause déterminée, des signes d’appartenance religieuse ou philosophique, des vêtements avec marques commerciales…"