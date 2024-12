Carlo organise chaque année un défi de décoration de Noël avec ses voisins: "On veut émerveiller les passants"

À l’approche des fêtes de fin d’année, Carlo et ses deux voisins, Laurent et Salvatore, décorent l’extérieur de leur maison. Un petit défi entre amis qui est rapidement devenu une manière de donner le sourire aux passants. À l’approche des fêtes de fin d’année, Carlo et ses deux voisins, Laurent et Salvatore, décorent l’extérieur de leur maison. Un petit défi entre amis qui est rapidement devenu une manière de donner le sourire aux passants.

Carlo habite à Chatelineau. Depuis 4 ans, il se lance un défi avec ses voisins : avoir la plus belle décoration de Noël de la rue. C’est en 2020, en plein covid, que les trois amis décident de commencer ce challenge : "On a remarqué que tout le monde installait ses décorations de Noël de plus en plus tôt. Je pense que les gens avaient besoin de quelque chose de chaleureux." Depuis, le pari ne s’est pas arrêté et les trois amis font travailler leurs méninges pour trouver chaque année des idées originales : "On a fait un sapin de 4,70 mètres de haut l’année dernière"

Des décorations confectionnées à la main

Les trois voisins commencent dès le mois d’août à réfléchir aux différentes idées : "On ne se fixe pas vraiment un thème. On s’inspire beaucoup des décorations américaines et des films de Noël." Une fois les choix effectués, ils rassemblent les différents matériaux nécessaires : "J'ai fabriqué un sapin avec uniquement des boites de récupération." Un défi qui prend du temps : "J’ai confectionné un casse-noisette à partir d’anciennes palettes. Il faut couper et traiter le bois. Ensuite, il y a aussi tout ce qui est peinture."