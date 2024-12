Vous n'appréciez pas vos cadeaux de Noël? Voici un moyen original de vous en débarrasser

Comme chaque année après Noël, nombreux sont ceux qui cherchent à échanger ou à revendre les cadeaux qu'ils ont reçus et qui ne leur plaisent pas forcément. Ça peut se faire évidemment en magasin, sur Internet, mais aussi de façon beaucoup plus originale...

"C'est dans une pièce de Terra Nova qu'on reçoit les différents cadeaux et qu'on va les conserver dans le cadre de cette action", raconte Guillaume Coenen, guide à la citadelle de Namur. Cette année, le musée propose un échange original : un cadeau de Noël contre une visite culturelle.

Vingt-cinq musées en Wallonie et à Bruxelles participent à ce projet, de quoi revaloriser le secteur muséal. "C'est très important, pour les plus jeunes et les moins jeunes, de se cultiver. C'est extrêmement intéressant pour notre société de manière générale", explique Guillaume Coenen.