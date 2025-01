"C'est comme s'il était mort une deuxième fois": la tombe du fils de Cathy incendiée à Schaerbeek

Samedi matin, Cathy se rend sur la tombe de son fils, Sébastien, décédé le 7 novembre dernier. C'est là qu'elle découvre l'impensable : la tombe a été complètement brûlée. Elle nous a contactés via le bouton orange "Alertez-nous".

"C’est comme s’il était mort une deuxième fois," déclare Cathy en découvrant la tombe de son fils à Schaerbeek, réduite en cendres par les flammes. Elle nous a contactés via le bouton orange "Alertez-nous".

Il n'avait pas d'ennemis, je ne comprends pas

Ce samedi matin, elle se retrouve devant la tombe de son fils, Sébastien, qu'elle avait soigneusement décorée, désormais complètement détruite. Il ne reste plus rien. Des individus l’ont volontairement saccagée. "Mon fils Sébastien est décédé à l'âge de 37 ans le 7 novembre dernier, d’une sclérose en plaques. Il n’avait pas d’ennemis, je ne comprends pas," confie cette mère, profondément choquée. "Ils sont passés par la haie et ont tout incendié." Pour elle, ces actes sont non seulement inacceptables, mais surtout incompréhensibles. "Faire le deuil est déjà très difficile. Je n’ai tout simplement pas les mots pour qualifier cela. C’est juste immonde."