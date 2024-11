"C’est presque une escroquerie": Laurent découvre que deux bornes de recharge pour voitures électriques affichent des prix très différents

Expérimenté, Laurent s'est montré vigilant ce jour-là. En voyant cette nouvelle borne, il raconte avoir pris soin de vérifier le prix de la recharge via une application. "Heureusement, j’ai été regarder le prix car il s’agissait d’une toute nouvelle borne. J'ai voulu la tester car la borne près de chez moi est souvent occupée, vu qu’on est en ville et qu’il y a beaucoup de voitures électriques."

Selon lui, de nombreux usagers ne prennent pas cette précaution. "Beaucoup de gens se brancheraient directement, pensant que le tarif est similaire à celui des bornes voisines. C’est un peu normal. Tout le monde ne va pas commencer à essayer d’éplucher les détails de la borne avant de se brancher. Cela devrait être théoriquement comme pour l’essence et le diesel ou n’importe quel autre carburant. Les prix devraient être un minimum réglementé. Et ne pas changer du simple au double, voire plus, d’une borne à l’autre, quand c’est dans la même ville. C’est presque une escroquerie."

Pour Laurent, la différence de prix observée à Anderlecht "dépasse l’entendement", car la borne "la plus onéreuse se trouve en pleine ville, pour une charge lente". "On paye plus cher que pour un superchargeur d’autoroute, où la recharge est bien plus rapide", assure-t-il. "Je vis dans un appartement, donc je charge mon véhicule la plupart du temps via une borne publique, et le prix se situe généralement entre 30 et 50 cents."