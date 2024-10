Maximilien reçoit des amendes alors que sa voiture est branchée à une borne électrique: "Depuis 4 ans, je dois les contester"

Depuis 4 ans, Maximilien reçoit régulièrement des amendes à Bruxelles. La scan-car, un véhicule chargé de contrôler les infractions, ne fait pas la distinction entre une voiture électrique en cours de recharge et une voiture en défaut de paiement de stationnement. Maximilien, qui se déplace avec un véhicule électrique, doit ainsi à chaque fois prouver sa bonne foi. Explications.

Pourtant, Maximilien en est persuadé : si une scan-car a circulé dans la rue, il recevra une amende dans quelques jours. "Elle va tomber, on ne sait simplement pas quand", dit-il.

Déjà une vingtaine d'amendes reçues, et il doit à chaque fois les contester. "Depuis 4 ans, je roule à l'électrique, et depuis 4 ans, je me prends régulièrement des amendes. À chaque fois, je dois les contester. Je dois prouver la session de recharge. Ce sont des contestations qui prennent du temps. C'est beaucoup de frustration. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait l'envie de trouver une solution", estime-t-il.

Comment expliquer cette situation ? La scan-car est un véhicule équipé de caméras sur le toit. Elle scanne les plaques d'immatriculation des voitures garées et repère les automobilistes en défaut de paiement de stationnement. "Si c'est clair avec la photo, c'est envoyé à la centrale. Là, on peut verbaliser le véhicule", indique Youri, un steward de parking.brussels.

Problème : la scan-car ne fait donc pas la distinction entre une voiture électrique en cours de recharge et une voiture en défaut de paiement de stationnement. Des agents doivent analyser les images.