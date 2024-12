Charlotte découvre que deux voitures ont été achetées à son nom : "Avec une photocopie d'une carte d'identité et d'une fiche de paie, on peut tout faire"

Partager:

Victime d'une usurpation d'identité, cette habitante de Bruxelles se retrouve face à deux voitures achetées à son nom grâce à des documents falsifiés. Contrainte de payer injustement des taxes, elle continue de se battre pour faire reconnaître sa situation en attendant que la justice prenne le relais.

En juin 2023, Charlotte reçoit un courrier d'Alpha Crédit l'informant que son crédit a été accepté. Le hic ? La jeune femme n'a jamais contracté de crédit. Elle comprend rapidement qu’une personne a utilisé son identité pour acheter une voiture en falsifiant des documents "probablement récupérés dans le garage de Drogenbos", où Charlotte avait acheté son véhicule d’occasion quelques mois auparavant. Les documents utilisés sont des photocopies de ses fiches de paie et de sa carte d’identité. Dans la foulée, Charlotte reçoit "la taxe de mise en circulation et des factures d'assurance" du véhicule concerné. Pourtant, la Bruxelloise n'est pas encore au bout de ses surprises. "En juillet, j'ai reçu un courrier d'un autre garage m'informant que mon véhicule m'attendait, car l'escroc ne l'avait pas encore récupéré. Et là, j'ai reçu une deuxième taxe de mise en circulation", détaille-t-elle. "Avec des photocopies, l'usurpateur a acheté deux voitures dans deux garages de voitures d'occasion à Ath. Pour la première, il est parti avec, et donc le crédit a été validé. Heureusement, Alpha Crédit m'a reconnue très vite comme victime et a annulé le crédit", explique la jeune femme de 36 ans, qui décide finalement de porter plainte. On tourne en rond

Lorsqu'elle tente de contacter la DIV pour faire radier les plaques, celle-ci refuse à moins qu'elle ne prouve une dépossession involontaire. Cependant, son avocat lui déconseille cette démarche, "car cela reviendrait à reconnaître que je suis à l'origine des plaques", affirme-t-elle. Le garage ayant réceptionné le véhicule a pu rendre la plaque à la DIV, qui l’a radiée, mais pour le deuxième véhicule, l’escroc était déjà parti avec la voiture et la plaque, empêchant Charlotte de la rendre. "Du coup, il y a quand même eu la taxe de circulation et de mise en circulation pour la période où les plaques étaient actives", ajoute-t-elle. À lire aussi Mike s'est fait livrer un colis, Bpost lui réclame des frais de douane supplémentaires: pourquoi? Plus tard, elle reçoit un courrier de la DIV indiquant qu'elle n'a pas restitué une plaque, soit la condition nécessaire pour procéder à sa radiation. La DIV transmet finalement son dossier au procureur du roi, indiquant que Charlotte a cédé son véhicule sans rendre la plaque d'immatriculation, malgré ses nombreuses plaintes. Mais là encore, la situation ne se débloque pas : "J'ai reçu un courrier du procureur de Mons qui disait qu'ils envoyaient mon dossier à Bruxelles, et là je viens de recevoir un courrier du parquet de Bruxelles pour me dire qu'ils renvoyaient mon dossier à Mons. Donc on tourne en rond", soupire la jeune femme. Ce ping-pong entre procurreur dure maintenant depuis des mois. 1.109 euros de dettes envers l'État Dans ses démarches pour contester les taxes, Charlotte contacte également Bruxelles Fiscalité, qui reste longtemps injoignable. Après de nombreuses tentatives infructueuses, l'administration lui répond finalement en rejetant sa plainte, et refuse de la reconnaître comme victime tant qu'il n'y a pas de jugement. "En juillet, j'ai acheté un bien et j'ai dû payer les taxes, car quand vous achetez un bien, vous devez payer les dettes envers l'État. Ces dettes étaient suspendues, mais pas aux yeux de l'État. Donc j'ai dû les rembourser", précise-t-elle. La Bruxelloise s'est donc acquittée de 1.109 euros envers l'État, soit le montant des taxes de circulation et de mise en circulation pour les deux voitures, pendant la période où les plaques étaient actives.