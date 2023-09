"Démissions massives" et "problèmes administratifs" à la Haute Ecole Defré à Uccle? Audrey s'inquiète, la direction lui répond

"Que s'est-il passé à la Haute Ecole Defré à Uccle? On nous parle de démission au niveau de la direction, des professeurs et du secrétariat", s'interrogent Sabine et ses enfants, étudiants dans cet établissement. Depuis la rentrée scolaire, cette famille s'interroge. Face à plusieurs inconnues, elle a décidé de contacter notre rédaction via le bouton orange Alertez-nous pour en savoir plus sur les différents problèmes administratifs rencontrés (des horaires et des conventions de stage "pas reçus" notamment).

"On n’avait pas accès à nos horaires lors de la rentrée. On nous dit qu’il faut attendre. On a payé, mais on n’avait pas le droit de suivre nos cours. Ils ont lancé les réinscriptions 36h avant la rentrée", confie Audrey (prénom d'emprunt), une étudiante en deuxième année.