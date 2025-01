"Elle m'a fait dépenser 5.000€": Amélie a-t-elle été victime des pratiques "abusives" d'une thérapeute à Mons ?

Partager:

Une habitante du Hainaut se dit victime des pratiques abusives d'une thérapeute. Pendant six mois, elle l’a consultée pour des séances d’hypnose, couplées à des conseils en nutrithérapie. Au total, elle aurait dépensé environ 5.000 euros. Ce témoignage illustre une situation problématique en Belgique : l’hypnose et la nutrithérapie ne sont pas des professions de santé reconnues.

"J’ai vécu une expérience préoccupante récemment à Mons", confie une mère de famille via le bouton orange Alertez-nous. Amélie (prénom d’emprunt) estime avoir été victime de "pratiques abusives" de la part d’une thérapeute. "Elle est vraiment douée pour vous manipuler. Elle cerne votre mal-être et vous transforme en proie facile", assure-t-elle. Tout commence il y a environ six mois. Amélie vit une période particulièrement difficile au niveau émotionnel. Un proche lui conseille de faire des séances d’hypnose. Elle prend alors rendez-vous à Mons avec une infirmière hypnothérapeute et nutrithérapeute. "Cette dame prétendait pouvoir aider ma famille et moi à travers des séances d'hypnose pour traiter notre mal-être", explique la Wallonne.

"Lors de la première séance, nous avons exposé les raisons de notre venue. Ensuite, il y a eu les séances d’hypnose. J’ai payé en espèces", indique Amélie. Selon elle, la thérapeute lui envoie également des messages via les réseaux sociaux, d’abord une fois par semaine, puis de manière plus fréquente. "Au début, c’était réconfortant, comme une épaule sur laquelle on peut se reposer. Mais je suis tombée dans un engrenage", regrette-t-elle. J'ai acheté des compléments alimentaires à des prix exorbitants En tant que nutrithérapeute, elle lui propose également de prendre soin de sa santé par l’alimentation. "Elle a profité de notre vulnérabilité pour nous vendre des compléments alimentaires à des prix exorbitants", s’insurge Amélie. "De plus, elle s'est présentée comme voyante et a affirmé que ma famille était sous l'emprise de forces négatives, nous incitant à payer des sommes considérables pour des "rituels" censés nous libérer de ces influences", poursuit Amélie. Un jour, cette thérapeute serait venue à son domicile pour "combattre les mauvaises ondes". "Pour cette intervention, j’ai dû payer 1.100 euros. Et je n’ai jamais vu de différence personnellement".