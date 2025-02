Florent devient papa pour la première fois: quelles démarches doit-il entreprendre pour reconnaître son enfant?

Florent et sa compagne attendent un heureux événement : leur premier enfant. Ceux-ci ne sont pas mariés. Quelles démarches doit entreprendre le futur papa ?

Florent, qui nous a contactés via le bouton orange "Alertez-nous", attend un heureux événement. Lui et sa compagne attendent leur premier enfant. Le couple n'est pas marié, et le futur père se demande quelles démarches il doit entreprendre pour reconnaître son enfant.

Que doit-il faire ?

En effet, le père doit accomplir certaines formalités, ce qui est le cas pour toutes les personnes non mariées. Concrètement, Florent doit se rendre à la mairie pour faire une déclaration de reconnaissance de paternité.