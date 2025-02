La mère de Karim trébuche et tombe à cause d’un pavé décollé: peut-elle porter plainte?

En matière d’entretien des voiries, c’est la commune qui est responsable de l’état des trottoirs et de leur entretien. Si une anomalie, comme un trou ou une dalle instable, est à l’origine d’un accident, la victime peut engager une action en justice contre la commune pour obtenir une indemnisation.

Comment signaler un problème de voirie ?

Si vous remarquez un trottoir détérioré, sachez qu’il est possible de le signaler sur la plateforme "Fix My Street Brussels" ou "Fix My Street Wallonie". Ce service permet aux citoyens d’alerter les autorités locales afin qu’elles prennent en charge les réparations nécessaires.

Dans le cas de la mère de Karim, si elle dispose de preuves suffisantes, elle peut donc porter plainte contre la commune et demander réparation pour le préjudice subi.