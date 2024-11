"Hors de question": Ludivine est scandalisée par cette décision de la SNCB, "c'est tout bonnement le double"

Deux fois par semaine, Ludivine se rend à la gare d'Ans pour y prendre le train et se rendre à Bruxelles pour son travail. Si jusqu'ici, elle payait 4,26 euros par jour, le prix a récemment doublé. Désormais, elle doit payer 8,52 euros. "J'ai été assez étonnée de constater, en voulant réserver mon parking en ligne comme d'habitude, que la SNCB avait augmenté son tarif. C'est tout bonnement le double."

"En quoi cette augmentation me motive encore aujourd'hui à utiliser les transports en commun ? En quoi est-ce qu'elle pousse pour une mobilité verte ?", s'interroge-t-elle. "Qu'est-ce que je dois faire ? Je me sens contrainte et forcée par la SNCB d'opter pour un abonnement annuel tout ça pour y aller deux fois par semaine. Et encore, pas toutes les semaines."