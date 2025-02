"Je ne peux plus rien faire" : Véronique se fait radier de son adresse… alors qu'elle y vit toujours

Partager:

Véronique nous a contactés via le bouton orange "Alertez-nous" pour nous faire part de la drôle d'histoire dont elle a été témoin. En novembre 2024, elle a reçu un mail de la ville de Liège l'informant qu'elle avait été radiée de son adresse, alors qu'elle y habitait encore. Elle a rapidement compris que le problème venait d'une confusion concernant les numéros des boîtes aux lettres.

C'est assurément une mésaventure que Véronique n'oubliera pas. En novembre de l'année dernière, elle a reçu un courrier pour le moins surprenant. "La ville de Liège m'annonçait que j'étais radiée. Donc, que je n'avais plus le droit de voter, etc. De tout ce à quoi un citoyen a droit, en résumé", raconte-t-elle. Très surprise par cette lettre, elle décide d’y répondre quelques jours plus tard en envoyant une photo de son bail enregistré au cadastre. "J'envoie des captures d'écran de mes données sur Itsme pour montrer que j'ai toujours une adresse et que j'habite toujours là. Je laisse passer l'histoire, car je n'ai pas de nouvelles et je me dis que c'était une erreur qui pouvait arriver". Je ne peux plus rien faire en fait

Nous sommes en janvier lorsqu'un autre fâcheux événement survient : Véronique perd son travail. C'est à ce moment-là que sa radiation devient un véritable problème. "Je devais me réinscrire au Forem, sauf que, sans adresse légale, je ne pouvais pas le faire. Du coup, sans inscription au Forem, je ne pouvais pas prétendre aux allocations de chômage. Je ne peux plus rien faire, en fait", constate-t-elle. ©RTL info Un problème de numéro Afin de faire bouger les choses, elle décide de se tourner vers une agente de quartier pour qu’elle vienne constater qu’elle habite bien à cette adresse. "Et c'est à ce moment-là que ça fait 'tilt' dans ma tête. En fait, lorsque mon voisin s'est domicilié, ils ont utilisé ma boîte aux lettres pour enregistrer son adresse à lui, alors que nous avons deux logements bien distincts. Résultat : j’ai été radiée", explique Véronique. ©Google Maps Le 20 janvier, une agente de quartier se rend sur place et constate qu'il y a effectivement un problème. Elle assure même à Véronique que la correction sera effectuée le soir même. L'alerteuse en profite alors pour lui demander une attestation prouvant que l'erreur provient bien de leurs services. "Elle me dit qu'elle ne peut pas et que c'est à la ville de Liège de le faire", précise-t-elle.