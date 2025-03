"Je suis effaré": Thomas reçoit de nombreuses pubs dans sa boîte aux lettres, que peut-il faire?

Thomas vient d'emménager dans une nouvelle maison. Nouvelle adresse, nouvelle boîte aux lettres... Sur laquelle il a apposé l'autocollant "Stop Pub". Malgré son souhait de ne plus en recevoir, celui-ci en reçoit continuellement. "Je suis effaré par le nombre de pubs reçues dans ma boîte aux lettres. Je ne suis abonné à aucun magazine et je n'ai jamais demandé aucune pub papier, et ce, dans aucun magasin. Pourtant, je reçois plus d'une dizaine de revues papier de plusieurs pages chaque semaine.", nous confie-t-il via le bouton orange "Alertez-nous".

"Étant donné tout ce qu'il se passe à l'heure actuelle au niveau écologique, est-il encore normal qu'en 2025, il y a un tel gaspillage de papier ? Car ces pubs ne m'intéressent pas et vont à la poubelle sans même être ouverte. Il y a sûrement des gens qui y prêtent attention, mais je pense qu'une grosse majorité de ces pubs vont directement à la poubelle", souligne-t-il.