Laurence n’a pas accepté que les déchets ménagers ne soient plus ramassés devant chez elle: la Ville de Namur a finalement abandonné son plan

Laurence a reçu un courrier de la part de la commune de Namur lui indiquant que les déchets ménagers ne seraient plus collectés dans la rue Simone Veil, où elle vit. Depuis 2021, les autorités ont testé l’utilisation de conteneurs enterrés, et cette année, le Collège communal a voulu l’étendre à d’autres habitants. Mais ceux-ci n’ont pas adhéré à ce nouveau système. Laurence s’explique. L’intercommunale BEP indique pourquoi la Ville s’est rétractée.

"On a un reçu un toute-boîte qui indiquait que les déchets ménagers n'allaient plus être collectés devant chez nous à partir du 1er janvier", regrette Laurence, qui a contacté notre rédaction via le bouton orange Alertez-nous.

En plus des modifications annoncées par rapport à cette collecte, les autorités communales ont évoqué le nouveau système de taxation à partir du 1er janvier 2024. "Je pensais que légalement les communes étaient obligées de faire du porte-à-porte sauf dans des endroits reculés, ce qui n’est pas le cas ici. En plus, nous avons une taxe qui est de 144 euros et puis de 15 cents par kilo pour un ménage de 2-3 personnes. Non seulement, cela va me coûter plus cher et chaque fois, je vais devoir me déplacer pour aller déposer les poubelles", fulmine Laurence.

"Pour moi, c’est loin. J’ai 350 mètres à faire pour remonter la rue, qui en plus vient d’être mise à sens unique. Tout a été changé au niveau des sens de circulation avec les problèmes de la nationale 4, on doit faire tout un tour pour pouvoir y accéder. Quand on doit porter des poubelles à pied pour y aller ou si ce sont des personnes âgées ou si ce sont des poubelles lourdes, avec des litières, cela a un certain poids. Je ne trouve pas ça normal de devoir se déplacer, parce qu’il y a des personnes âgées dans la rue ou des personnes qui n’ont pas de voiture."

Et de poursuivre: "Je trouve que c’est injuste ! Je suis à 10 mètres d’appartements situés sur la nationale 4 qui eux pourront continuer à déposer leurs poubelles normalement et je ne vois pas pourquoi dans tout un quartier il y a un morceau de rue pour lequel on ne ramassera plus les poubelles. Je trouve ça injuste et inadmissible. Pour les appartements, je pense que ça peut être très pratique parce qu’ils n’ont qu’à traverser la rue et ils n’ont pas de problèmes de stockage etc. Donc là, je peux imaginer que ça peut être intéressant. Mais devoir se déplacer et faire tout le travail des éboueurs alors qu’ils passent à 10 mètres de chez moi puisque je suis en bout de rue. Oui, je trouve ça discriminatoire."

Y a-t-il d’autres tests de ce type à Namur ?

"Le but d’un projet pilote est de tester une solution à petite échelle avant de l’évaluer et en tirer les conclusions. En l’occurrence, ce projet-pilote à Erpent avait pour but d’établir les conditions nécessaires (du point de vue du BEP) pour mettre en place un tel système de collecte des déchets, principalement afin de répondre aux demandes exprimées par certaines Communes qui réfléchissent à implanter un tel mécanisme lors de la construction de nouveaux lotissements", répond l'intercommunale.

La collecte des déchets à domicile est-elle une obligation légale ?

"Les communes ont pour obligation d’assurer la salubrité publique et définissent pour ce faire toutes les modalités qu’elles estiment appropriées (fréquences de collecte, type de contenant, etc.). Ces modalités sont décrites et inscrites dans leur règlement de police. Elles confient ensuite l’application de ces modalités de collecte au BEP, qui applique donc la décision de chaque commune, explique l'intercommunale. Les modalités du ramassage sont définies par les communes, c’est donc une demande des communes. Nous le Bep, on évalue si c’est possible. Demande de la province de Namur. Voir en termes pratiques, ce qui est possible. Ici, la ville de Namur s’est rétractée à la suite des plaintes de riverains…"

L'installation des conteneurs enterrés est demandée par les communes. "Quand il y a de nouveaux quartiers, cela évite que ça traîne, question de salubrité publique. Ils ne doivent pas attendre pour mettre leur sac à la rue. Quand de nouveaux quartiers sont construits, on peut aménager les conteneurs enterrés et les gens achètent en connaissance de cause. En France, ce système est très répandu. A Liège, Intradel le fait aussi", conclut BEP Environnement.