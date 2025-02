Le TEC licencie un chauffeur après une vidéo de lui en plein ébats sexuels… dans son bus

Le TEC a identifié et sanctionné l’auteur des faits après la diffusion d’une vidéo montrant des actes sexuels à bord d’un bus stationné à Seraing. L’entreprise a procédé à son licenciement immédiat.

Nous vous en parlions hier matin. Plusieurs signalements nous avaient été envoyés via le bouton orange "Alertez-nous", faisant état d’images troublantes : deux personnes auraient eu des rapports sexuels à bord d’un bus en stationnement à Seraing, sous les yeux de passants et d’enfants.

Face à ces signalements, le TEC et la police avaient immédiatement ouvert une enquête pour identifier les protagonistes. Isabelle Tasset, porte-parole du TEC Liège-Verviers, indiquait alors que la situation était prise "extrêmement au sérieux" et que des vérifications étaient en cours grâce aux caméras embarquées et au suivi des véhicules.