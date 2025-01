"Les avions n'atterrissent plus à l'aéroport de Charleroi": des vols détournés et annulés en raison des conditions climatiques

"L'aéroport de Charleroi ne peut recevoir les vols", nous a alertés via le bouton orange Alertez-nous ce samedi Michel, passager d'un vol. "Les avions sont détournés à Liège." Mais pas que: un autre passager nous indique également que son avion, en partance de Lanzarote vers Charleroi, a finalement atterri à Ostende.

L'aéroport de Charleroi confirme "une dizaine d'avions déviés vers d'autres aéroports" en raison des conditions climatiques. Ces décisions, appartenant aux compagnies aériennes et à ses pilotes et non à l'aéroport, ont été prises en raison de la faible visibilité et du brouillard qui s'est lourdement déposé sur le pays. "Certains avions ont tenté d’atterrir mais n’ont pas réussi, alors ils ont décidé d'aller ailleurs."

Ils ont décidé vers d’autres aéroports", poursuit la porte-parole de l'aéroport.