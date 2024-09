Pour la lutte contre le cancer, Julien s'est lancé un incroyable défi: "J'ai des idées toujours un peu folles"

Au moment de nous expliquer les raisons de cette course, il précise d'abord qu'il n'en est pas à son premier projet de ce genre. "Je suis passionné de randonnée. Mon premier grand projet a été de traverser les Alpes, soit 640 kilomètres, de Saint-Gingolph à Menton. C'était également dans le but de soutenir la lutte contre le cancer", nous raconte-t-il.

Pour Julien, véritable passionné de randonnée, c'est un défi de taille qui l'attend. Dans le cadre de la lutte contre le cancer, il a décidé de marcher 1000 km à travers la Belgique afin de tracer le plus grand ruban possible, symbole de cette lutte.

Une promesse

Pour ce défi, l'idée lui est venue lors de sa participation à un relais organisé à Libramont l'année dernière. "Une très bonne amie m'a demandé de participer au Relais pour la Vie, que je ne connaissais pas. (...) J'ai promis aux personnes du relais, avec qui j'ai noué des liens d'amitié, de revenir avec un projet un peu plus conséquent", explique-t-il.

Ce défi est donc celui qu'il a commencé au début de ce mois d'août : partir de Chimay et marcher pendant 32 jours jusqu'à Libramont.

Une préparation en amont

Et pour ses proches qui désirent le suivre durant son périple, Julien a pensé à tout. "J'ai ma page Facebook qui s'appelle 'Mes Grandes Traversées'. Il y a un article avec un lien qui mène directement à ma balise, et donc chaque jour, même la nuit, on peut voir où je suis. En fait, cela donne mon point GPS toutes les dix minutes, et on peut suivre ma progression sur une carte".