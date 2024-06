Retour du soleil et du beau temps: faut-il se protéger la peau même lorsque le ciel est nuageux?

Nous profitons enfin d'une météo clémente, et nous espérons tous que le soleil brillera cet été. Attention toutefois à vous protéger ! Saskia a attrapé un coup de soleil alors qu'elle se trouvait sur sa terrasse. Elle ne comprend pas comment cela a pu arriver, étant donné que son parasol était ouvert et que des nuages couvraient le soleil.

Il peut sembler surprenant, voire improbable, mais il est possible de subir un coup de soleil même par temps nuageux ou sous un parasol. Pourquoi ? La réponse réside dans les rayons ultraviolets (UV) du soleil et l’indice UV. Lorsqu'il y a des nuages, une partie de ces rayons est effectivement bloquée, les nuages agissant comme un filtre partiel. Cependant, une proportion significative des rayons atteint tout de même la surface terrestre, et c'est là que le danger se trouve, car on perçoit moins l'effet du soleil sur notre peau.

Intensité du rayonnement

Quel pourcentage de ces rayons traverse les nuages ? Cela dépend de plusieurs facteurs, tels que le type de nuages, leur altitude et leur densité. C'est ce que mesure l’indice UV, qui évalue l'intensité du rayonnement UV solaire. La nébulosité influence cet indice : les petits nuages et les voiles d'altitude laissent passer une grande partie des rayons UV, allant de 80 à 90 % selon les experts.