"Un casse-tête tous les jours": le réseau TEC a été réaménagé à Jemeppe, les lignes rurales sont-elles délaissées?

Le quotidien de la famille est donc chamboulé par la suppression de ces arrêts : "Cet arrêt était vraiment important pour nous ! On a choisi de venir habiter à Jemeppe, il y a une dizaine d’années parce qu’on savait qu’il y avait un moyen de transport et que les enfants savaient aller facilement à l’école avec ce bus. Et maintenant qu’ils l’ont retiré, ça devient très compliqué", dénonce-t-elle.

"On a le sentiment d'être abandonnés". Muriel, maman de 3 enfants et habitante de Jemeppe-sur-Sambre nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous suite au réaménagement du réseau TEC dans sa région depuis le 1er août. En cause, la suppression de certains arrêts de la ligne 23, qui permettait auparavant de relier Namur depuis Jemeppe. Les enfants de Muriel prenaient notamment ce bus pour se rendre à l'école. Aujourd'hui, la ligne 23 fait la liaison entre Spy et Namur, excluant donc la commune où habite Muriel.

Mais cette solution n'est pas optimale, explique Muriel : "C’est un casse-tête tous les jours pour savoir où est-ce qu’on dépose notre enfant pour aller à l’école, où est-ce qu’on va la rechercher, quelles sont les liaisons possibles envisagées avec d’autres moyens de transport... Mais sur le terrain, c’est beaucoup plus complexe que sur papier… Hier, le premier bus est arrivé en retard, et donc le deuxième était déjà parti. Résultat, on a été obligés d'aller la chercher".

Muriel a lancé une pétition , signée par plus de 1.200 personnes, afin de demander le rétablissement complet de la ligne. Car c'est toute son organisation qui est impactée par le réaménagement du réseau TEC: "C’est un peu le jeu tous les jours de savoir comment on va s’organiser... C’est fort contraignant: on jongle, le matin, on dépose Louise à Spy en partant travailler, et pour le soir, on s’arrange, soit elle retourne chez une copine, soit je prends congé pour aller la chercher, mais bon les jours de congés ne sont pas illimités donc c’est difficile", confie Muriel.

Nous avons demandé la restauration complète de la ligne

Avec ces suppressions d'arrêts de bus, Muriel et les autres habitants de la commune se sentent délaissés. "On a le sentiment d’être abandonnés, nous, mais aussi les autres, et je pense surtout aux personnes âgées qui ont des difficultés pour marcher... Faire 2-3 km pour aller chercher un arrêt de bus qui se trouve plus loin, ce n'est pas évident pour elles et du coup elles se retrouvent dans un isolement social", pointe-t-elle.