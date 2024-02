Un nuage orange s'est une nouvelle fois échappé de l'usine chimique Yara de Tertre: voici ce qu'il s'est passé

Partager:

"Une fois de plus, un nuage orange s’est échappé de l’usine chimique Yara, située dans le zoning de Tertre (à Saint-Ghislain, en province du Hainaut)", a signalé Frédéric via le bouton orange Alertez-nous. "Les incidents se succèdent depuis des mois. La population est inquiète et je pense, vu l’illustration, que c’est légitime", confie-t-il. Lionel nous a également fait parvenir des photos d'un nuage "d’une couleur assez inquiétante" à Baudour (une section de la ville de Saint-Ghislain).

Mais que s'est-il passé ? Nous avons contacté l'usine Yara, qui a confirmé qu'un nuage orange s'était bien formé au-dessus de chez eux. "Une pièce était défaillante donc le système s'est mis en sécurité, lors de la production d'acide nitrique", a précisé Caroline Marlair, la responsable de la communication. "Les cheminées sont à 80 mètres. Cela a été conçu pour assurer une dispersion efficace du gaz. Les arrêts et démarrages peuvent provoquer de faibles relents. On a connu un cas similaire en 2018." L’usine a précisé qu’à chaque fois qu’ils devaient effectuer une telle manœuvre, la police de l’environnement est prévenue afin de contrôler que tout est en ordre. À quoi sont dues les fumées oranges ?

"Étant donné que la sécurité du site est extrêmement optimalisée, une procédure d’urgence peut être déclenchée lorsqu’un paramètre opérationnel parait "anormal. Parfois, l’opération peut engendrer un nuage d’oxyde d’azote, qui n’est absolument pas lié à une fuite accidentelle", indique l'usine sur son site internet. "L’unité concernée est en fait mise en sécurité en décomprimant l’installation à la cheminée, ce qui peut créer des fumées oranges. Il n’y a aucune conséquence pour la santé." Pourquoi l'usine procède-t-elle à des arrêts et redémarrages ? "De temps en temps", les installations sont mises à l’arrêt pour procéder à "des ajustements". "Cette opération peut engendrer des nuisances perçues par les riverains à proximité", explique l'usine. "Afin de limiter ces nuisances, en octobre 2020 le site de Yara Tertre a inauguré un nouveau stockage d’ammoniac. Cet investissement de 40 millions d’euros concrétise l’engagement pris par Yara Tertre dans la région et permet de réduire significativement les arrêts et redémarrages des installations. En effet, le nouveau lieu de stockage permet d’optimiser et de lisser le processus de production, qui n’est donc plus en flux tendu. Depuis sa mise en opération, le nouveau stockage a permis d’éviter plusieurs arrêts et redémarrages."