Avec "Human regeneration" comme thème, le pavillon belge mettra la santé en avant

La ville japonaise accueillera plus de 160 pays du 13 avril au 13 octobre 2025. Quelque 28 millions de visiteurs sont attendus.

Sous le thème "Designing Society for Our Lives, imaginer notre vie de demain", l'exposition entend offrir au visiteur un regard sur les enjeux à venir. Le pavillon belge sera situé dans la zone intitulée "Saving Lives" (sauver des vies) et s'intéressera plus particulièrement à la santé.

La scénographie intérieure du pavillon a été présentée mercredi par la présidente du Comité de gestion de BelExpo Jehanne Roccas et du commissaire général de BelExpo Pieter De Crem.