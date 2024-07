BP se joint à un projet prestigieux de DEME à Oman

Le géant britannique du pétrole et du gaz BP a rejoint la société belge de dragage DEME dans le cadre d'un projet de prestige portant sur l'hydrogène à Oman, a annoncé cette dernière mercredi. Auparavant, elle avait déjà conclu un accord avec le gouvernement égyptien pour la construction d'une usine d'hydrogène vert en Égypte.

DEME et OQ (anciennement Oman Oil Company, NDLR) ont signé un accord avec BP, qui deviendra partenaire et développeur du projet Hyport dans la ville portuaire omanaise de Duqm. Le géant britannique de l'énergie détiendra la moitié des actions, DEME et OQ se partageant l'autre moitié.

Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé.

"Hyport sera développé sur un site de 150 kilomètres carrés dans la zone économique spéciale de Duqm", a détaillé DEME. "La production d'hydrogène vert en ammoniac vert y sera alimentée par l'énergie éolienne et solaire."