Cisjordanie : les Palestiniens à Hébron privés de soins médicaux, alerte MSF

L'organisation Médecins Sans Frontières (MSF) détaille, dans un nouveau rapport publié mardi, la détérioration rapide de l'accès aux soins médicaux pour les Palestiniens à Hébron en raison "des restrictions imposées par les forces israéliennes et de la violence perpétrée par les soldats et les colons israéliens" en Cisjordanie.

Les cliniques du ministère de la Santé dans tout le gouvernorat d'Hébron ont été contraintes de fermer, les pharmacies sont à court de médicaments et les ambulances transportant malades et blessés ont été bloquées et attaquées, détaille le rapport. De nombreux malades retardent leur consultation chez le médecin ou ont dû arrêter complètement leur traitement. De plus, souligne l'ONG, de nombreuses familles à Hébron ont des difficultés financières après avoir perdu leurs moyens de subsistance, ce qui les oblige à annuler leur assurance santé, à limiter leur alimentation et à se passer de médicaments essentiels.

L'une des zones les plus restreintes de la Cisjordanie est appelée H2, poursuit le rapport. Dans cette région, 21 points de contrôle permanents, gérés par les forces israéliennes," régulent les mouvements des résidents palestiniens, posant des obstacles significatifs aux travailleurs de la santé qui tentent d'y accéder". Pendant les deux mois suivant le 7 octobre (jour de l'attaque massive du Hamas sur le sud d'Israël, ndlr), les cliniques du ministère de la Santé situées dans H2 ont été fermées. Seule une clinique a pu rester ouverte.