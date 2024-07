Davantage de problèmes médicaux à l'étranger au mois de juillet, selon Europ Assistance

La grande majorité des dossiers médicaux ont été ouverts en France (16%) et en Espagne (14%), suivies de la Grèce (6%) et de l'Italie (5%). Parmi les pathologies les plus fréquentes se trouvaient les fractures et les blessures (43%), les problèmes digestifs (12%) et les infections (11%).

Cette hausse des demandes d'assistance médicale s'explique notamment par la vague de chaleur qui frappe certaines régions du sud de l'Europe. Chez les moins de 20 ans, elle s'est traduite par une augmentation des problèmes gastro-intestinaux. Chez les plus de 50 ans, il s'agit plutôt de cas liés à des problèmes cardiaques et respiratoires, ainsi qu'à des problèmes neurologiques.

Les dépannages en Belgique et à l'étranger, qui représentent la majorité des demandes d'assistance, ont quant à eux enregistré une baisse de 3% par rapport à l'année dernière. Des dossiers ont été ouverts en France (45%), en Espagne (11%), en Allemagne (9%), ou encore aux Pays-Bas (8%).