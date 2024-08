Des activités pour sensibiliser à la situation des sans-papiers le 15 août à Liège

Diverses activités seront organisées pour sensibiliser à la situation des sans-papiers en Belgique durant les fêtes du 15 août à Liège, a annoncé lundi le collectif La voix des sans-papiers de Liège dans un communiqué. Au programme: une exposition à destination des jeunes, un spectacle de marionnettes et des concerts.

L'exposition investira une partie de l'église Saint-Nicolas, nichée dans le quartier d'Outremeuse, du 14 août au 28 septembre. Le public y découvrira l'œuvre collective "Tissons des liens. Pas des menottes" de l'artiste Bénédicte Moyersoen, "Pourquoi l'immigration ?" en 21 questions du Centre régional pour l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère de Liège (Cripel), mais aussi le guide anti-préjugés de l'ASBL Ciré. Une exposition imaginée par le collectif La voix des sans-papiers de Liège et les travaux de l'artiste Honoré Ndayishimiye occuperont également les lieux.

"Nous voulons profiter de la visibilité des fêtes du 15 août et de l'affluence importante pour (présenter cette) grande exposition dans l'église Saint-Nicolas", ont-expliqué les organisateurs. "Cette exposition restera ouverte jusqu'à fin septembre pour permettre à tout un chacun, et en particulier aux étudiants des écoles secondaires et supérieures, de venir la visiter", ont-ils ajouté.