Des Républicains appellent Biden à arrêter immédiatement

Des républicains de la chambre des représentants ont appelé Joe Biden non seulement à se retirer de la course à la présidence, mais également à renoncer à ses fonctions actuelles de président.

"Si Joe Biden n'est pas à même d'être candidat présidentiel, alors il n'est plus à même non plus de servir en tant que président. Il doit immédiatement renoncer à son mandat", a exhorté le chef républicain de la chambre des représentants, Mike Johnson.

"S'il ne peut pas se représenter, il ne peut pas non plus exercer la présidence des États-Unis", a aussi indiqué dimanche Elise Stefanik, du Parti républicain sur X. "Biden devrait démissionner immédiatement dans l'intérêt du pays", a déclaré le représentant républicain Kevin Hern.