Deux liaisons électriques aériennes démontées sur les hauteurs de Liège

Deux liaisons électriques aériennes vieillissantes vont être démontées sur les hauteurs de Liège, annonce lundi Elia, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité à haute tension. Les travaux débuteront ce mois-ci et s'étaleront sur environ un an.

Dès le mois d'octobre, deux chantiers de démontage débuteront sur les hauteurs de la Cité ardente. Ils concernent deux liaisons aériennes 70 kV arrivant en fin de vie, qui ne sont plus utiles sur le réseau.

La première relie actuellement le poste à haute tension de Rimière sur la commune de Neupré, à l'ancien poste d'Ougrée-Cockerill (à Seraing). Cela permettait d'alimenter autrefois les usines Cockerill. Cette infrastructure passe par Neupré, Seraing et Liège pour un total de 11 km et comptabilise en tout 45 pylônes qui seront ainsi supprimés, détaille Elia.

La seconde liaison compte, elle, 25 pylônes et relie le poste électrique de Jupille à celui de Romsée en traversant Jupille-sur-Meuse (Ville de Liège) et les communes de Fléron et Beyne-Heusay pour une longueur totale de 5,4 km.

Le gestionnaire du réseau à haute tension garantit la sécurité d'approvisionnement durant toute la durée des chantiers.