Dimanche matin sec, risque de gouttes dans l'après-midi

Il fera généralement sec et nuageux dimanche avec localement quelques éclaircies. Les maxima seront compris entre 14 et 18 degrés, selon les prévisions de l'IRM à l'aube.

Le temps restera sec au matin sur la plupart des régions avec souvent beaucoup de nuages mais néanmoins quelques éclaircies localisées. Tôt ce matin, des bancs de brouillard seront localement possibles sur l'ouest et en Ardenne. Dans l'après-midi, la nébulosité se fera graduellement abondante sur l'ouest et le centre avec éventuellement risque de quelques gouttes par endroits. Le temps deviendra doux avec des maxima oscillant entre 14 degrés en Hautes Fagnes et de 16 à 18 degrés en plaine. Le vent sera modéré et en cours de journée localement parfois assez fort de secteur sud. Risque de rafales de 50 à 55 km/ h.