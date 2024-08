Du pain à la bière pour accompagner la 27e omelette géante de Malmedy

Cette année encore, 10.000 oeufs seront nécessaires à la préparation. "La volonté de la confrérie mondiale des Chevaliers de l'omelette géante était de proposer, ici à Malmedy, une omelette ardennaise. Aux oeufs de poules élevées en plein air, on ajoutera donc 50 kilos de lardons, 5 kilos de ciboulette et un mélangé d'épices", détaille Bénédicte Mathy, grand-maitre et président de la confrérie.

Après une messe et la bénédiction du pain et des oeufs, le cortège folklorique se dirigera vers la place de Rome où adultes et enfants casseront 10.000 oeufs avant de les cuire dans une énorme poêle, de quatre mètres de diamètre, chauffée au feu de bois. « Pour éviter un éventuel gaspillage, nous préparerons deux omelettes. Une première de 6.000 œufs et une seconde de 4.000 oeufs si les visiteurs sont nombreux », détaille Bénédicte Mathy.

Une fois préparée, l'omelette sera distribuée au public. Cette année, elle sera accompagnée de pain préparé à base de farine et de bière de Val Dieu.

Au cours de la matinée, plusieurs personnalités seront faites chevalier d'honneur de la confrérie. Parmi elles, on retrouvera notamment Vanessa Maes, la directrice générale de Spa Grand Prix ou encore la Brasserie du Val Dieu.