Elia étudie l'opportunité d'une liaison hybride avec la Norvège

Le gestionnaire de réseau Elia étudie, avec son homologue norvégien Statnett, la faisabilité, économique et technique, d'une interconnexion hybride entre les deux pays, annonce le premier jeudi. L'étude devrait être finalisée pour la fin 2024. Si le projet avec la Norvège voit le jour, il ne serait opérationnel qu'en 2035 et n'a aucune incidence sur le projet similaire existant avec le Danemark (TritonLink) et plus avancé.