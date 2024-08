En Inde, des milliers de manifestants en colère après le viol et le meurtre d'une médecin

La colère de la population locale s'est mêlée à celle des soignants qui ont intensifié leurs manifestations à travers l'Inde, des cortèges ayant été aussi organisés vendredi dans la capitale New Delhi et à Nagpur, dans l'État du Maharashtra (centre).

À Calcutta, dans l'est, des centaines de médecins et autres professionnels de santé se sont rassemblés, au lendemain d'une manifestation massive, essentiellement de femmes qui dénonçaient ce crime.

Sumita Datta, 59 ans, a partagé son dégoût qu'une telle agression ait pu être perpétrée "dans un hôpital connu au cœur de la ville". Balayant la foule du regard, elle a ajouté : "Tant de gens sont venus (...). On a l'impression que l'espoir renaît".

Sajjad HUSSAIN

Depuis lundi, les médecins des hôpitaux publics de différents Etats indiens ont interrompu les soins non urgents pour une durée "indéterminée", réclamant davantage de sécurité sur leur lieu de travail.

"Nous intensifions nos actions de protestation (...) afin de demander justice pour notre collègue", a expliqué Suvrankar Datta, un clinicien et chercheur en radiologie à l'hôpital public All India Institutes of Medical Sciences (AIIMS) de New Delhi.