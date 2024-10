Environ 45.000 personnes attendues pour la 45e édition des 24h vélo de Louvain-la-Neuve

Les 24 heures vélo de Louvain-la-Neuve, le plus important événement estudiantin en Belgique, auront lieu les mardi 22 et mercredi 23 octobre. Il s'agira de la 45e édition et environ 45.000 personnes y sont attendues, ont indiqué mercredi les organisateurs.

L'accent sera mis sur la prévention, avec près de 80 étudiants formés et engagés comme stadier, des tentes où de l'eau sera distribuée, et deux zones de repos proposant 120 lits pour les fêtards "fatigués".

Au total, 96 équipes prendront part à la course de vélo dans les différentes catégories, dont une quarantaine pour les deux roues folkloriques et trente dans la catégorie humanitaire. Un poste médico-chirurgical sera installé sur place et 276 policiers seront mobilisés pour assurer la sécurité de l'événement.

Les mineurs d'âge ne seront plus admis sur le site à partir de 23h et les sacs à dos, l'alcool fort et les contenants en verre seront complètement bannis durant l'événement.

Un dispositif spécifique a également été prévu contre les violences sexistes et sexuelles avec une team Prévention, un village "The place to be safe" et un plan de lutte Sacha (Safe attitude contre le harcèlement et les agressions). Deux équipes composées de personnes spécifiquement formées pour l'accueil des victimes sont également prévues, sachant que trois faits de viol ont été dénoncés lors de l'édition 2023.

Quatre trains spéciaux vers Namur et quatre vers Bruxelles rouleront durant la nuit pour les étudiants venant d'autres campus, et 22 navettes de bus feront le trajet entre Louvain-la-Neuve et Louvain-en-Woluwé.

Un des objectifs du CSE Animations, qui organise les 24 heures vélo, est d'associer les étudiants venant d'ailleurs. Certaines activités seront assurées par des étudiants d'autres universités. La réflexion est en cours pour associer ceux de la KU Leuven en 2025, à l'occasion des 600 ans de l'Université louvaniste.