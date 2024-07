J.D. Vance, de l'Amérique déclassée à colistier de Trump

Partager:

JEFF KOWALSKY Ex-critique devenu fervent défenseur de Donald Trump, J.D. Vance a été choisi comme colistier par l'ancien président républicain, une nomination qui vient consacrer le parcours éclair et atypique de ce porte-voix de l'Amérique déclassée. Ancien militaire et auteur à succès, cet élu de l'Ohio de 39 ans et au profil éclectique n'a eu de cesse de défendre au Congrès américain les causes chères à l'ancien président républicain, comme la lutte contre l'immigration et la défense du protectionnisme économique.

"J'ai une bonne mémoire. Si vous combattez politiquement Trump et les candidats qu'il soutient aujourd'hui, ne venez pas me demander mon aide dans un an pour passer votre loi ou les projets qui vous tiennent à coeur", a averti en début d'année le sénateur au visage rond, mèche impeccable et barbe soignée. Des propos raillés par ses opposants, qui n'ont pas manqué de souligner l'ironie de la situation: avant de défendre bec et ongles Donald Trump, J.D. Vance n'était pas avare de critiques à l'égard du milliardaire. Disant un jour être un "type qui ne sera jamais pro-Trump", il a également qualifié dans le passé le magnat d'"idiot" et de "nocif", s'inquiétant même qu'il soit "l'Hitler de l'Amérique".

Après la tentative d'assassinat de l'ancien président samedi, le républicain a pointé du doigt "la campagne de Biden" qui dépeint Donald Trump comme "un fasciste autoritaire qu'il faut arrêter à tout prix". "Cette rhétorique a directement conduit à la tentative d'assassinat du président Trump", a-t-il accusé. Avant de rejoindre Washington, J.D. Vance a eu un parcours pour le moins atypique. Il grandit dans une famille monoparentale modeste de la "Rust Belt", région du nord-est des Etats-Unis profondément marquée par le déclin industriel, puis entre dans l'armée. Il étudie ensuite le droit dans l'une des universités les plus prestigieuses du pays avant de faire carrière dans la Silicon Valley.