Jedrzejewski, le rayon de soleil du tir français

Alain JOCARD En remportant la première médaille du tir français, avec l'argent au pistolet à 25 mètres, samedi, Camille Jedrzejewski a redonné le sourire aux Bleus de Châteauroux qui participent enfin à la razzia olympique tricolore. Les jours s'égrainaient, les finales aussi. Océanne Muller et Lucas Kryzs avaient fini 5e et 6e à la carabine à 10m féminine et à 50 mètres, trois positions, masculine, et la crispation guettait. "Tendu, ce n'est pas le mot", a relativisé Walter Lapeyre, entraîneur de l'équipe de France de pistolet, pour décrire l'ambiance au QG des Bleus, près du lac d'Eguzon.

"Dans la maison, on se regardait un peu le soir à la table, et bon... (On se demandait) quand est-ce que ça va tomber ?", a-t-il tout de même avoué. "Le sourire de Camille, que ce soit avant la finale, presque pendant, et puis après, fait du bien à tous", a aussi reconnu le Directeur technique national Gilles Müller. Car à 22 ans, la championne d'Europe en titre a fait preuve d'une décontraction déconcertante. "J'étais stressée, je ne vais pas mentir (...) Mais bien sûr que j'y vais avec le sourire parce que c'était incroyable, enfin ! Je tirais une finale olympique pour mes premiers Jeux ! J'étais très fière de ça. Il y avait ma famille, mon public, je savais que les gens me soutenaient. J'étais contente d'être là", a-t-elle expliqué.

- "Cinq derniers tirs de trop" - Alain JOCARD Arrivée 7e des qualifications vendredi, Jedrzejewksi a démarré doucement, avec un petit 6/10 sur les deux premières séries, avant de trouver son rythme et d'enchaîner les 4/5, dans un format de finale basé sur la vitesse qui lui va à ravir. "J'ai élevé mon niveau, c'est vrai, pour la finale. Après, je suis une compétitrice et j'ai adoré ça (...) Mon entraîneur m'a dit: +reste toi-même+. Je ne me suis pas trop pris la tête", a-t-elle raconté. A 37-37 avec la Coréenne du sud Yang Jiin après la 10e et dernière série, elle a pourtant été rattrapée par l'enjeu et n'a fait que 1/5 contre 4/5 pour son adversaire dans le tir de départage, la Hongroise Veronika Major terminant 3e.