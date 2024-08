JO-2024: Titouan Castryck seul médaillé bleu du jour, nouvelle finale pour Léon Marchand

Deux autres nageurs, Florent Manaudou et Maxime Grousset, ont également décroché une place en finale, celle du 50 m nage libre, tandis qu'en tennis de table, Felix Lebrun, 17 ans, s'est raccroché de son graal en accédant aux demi-finales.

Déjà sacré à trois reprises (400 m 4 nages, 200 m papillon, 200 m brasse), Léon Marchand s'est qualifié jeudi soir pour la finale du 200 m quatre nages, manière d'entrer un peu plus encore dans l'histoire de ces Jeux. Double champion du monde de la spécialité, il a terminé deuxième de sa série dans la matinée puis a signé le meilleur chrono des demies dans la soirée. La finale est programmée vendredi soir à 20h43.

En boxe, Sofiane Oumiha a d'ores et déjà assuré une médaille supplémentaire pour les Bleus en se qualifiant pour les demi-finales. Les tours suivants permettront d'en déterminer la couleur du métal.

. Manaudou, drapeau au vent

François-Xavier MARIT

Six jours après avoir conduit la délégation française et prononcé le serment des athlètes à la cérémonie d'ouverture au côté de Mélina Robert-Michon, Florent Manaudou, 33 ans, phénomène de longévité dans la natation française, est revenu pour ses quatrièmes JO sur sa distance fétiche (50 m libre), où il a toujours ramené une médaille: l'or à Londres en 2012 puis l'argent, deux fois, à Rio en 2016 et à Tokyo en 2021, sans compter la deuxième place avec les relayeurs (4x100 m nage libre) au Brésil.

Après avoir remporté sans problème sa série dans la matinée, il s'est sorti de justesse des demi-finales, se qualifiant avec le 8e et dernier chrono. Son compatriote Maxime Grousset, 5e du 100 m mercredi soir, l'accompagnera en finale, prévue vendredi.

. Castryck, prodige en argent

JUSTIN SULLIVAN

Après l’impressionnant sacre de Nicolas Gestin en canoë, l'équipe de France de slalom rêvait du doublé grâce à un prodige de 19 ans, Titouan Castryck. Comme Gestin, le kayakiste a survolé les qualifications, signant mardi le meilleur temps des deux manches, pour reléguer son premier poursuivant à plus de trois secondes.