La Belgique envoie sa plus large délégation au salon européen du jeu vidéo, la Gamescom

Le plus grand salon mondial consacré au jeu vidéo, la Gamescom, ouvre ses portes mercredi à Cologne, en Allemagne, pour cinq jours de conférences, présentations et rencontres entre le grand public, les studios de développement, les éditeurs et les constructeurs de consoles. La Belgique y sera largement représentée puisque 49 entreprises feront le déplacement. Il s'agit de la plus grande délégation belge présente historiquement au salon européen.

Plus de 1.400 entreprises du secteur vidéoludique présenteront à Cologne les dernières technologies et nouveautés du milieu ainsi que les futurs jeux attendus ces prochains mois. Au total, 140 œuvres vidéoludiques seront dévoilées durant ce salon, devenu le plus important du monde après la disparition actée de l'E3 aux États-Unis.

Le grand public aura notamment l'occasion de tester et découvrir ces prochains jeux du jeudi au dimanche. Pendant que les entreprises du secteur en profiteront, dès mercredi, pour se rencontrer, mettre en place de nouvelles collaborations et faire leur promotion. Les géants du secteur tels que Microsoft, Blizzard, Amazon Games, Take Two, Ubisoft, Xbox ou encore Sony seront de la partie.