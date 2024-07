La Belgique passe à côté d'une place en quarts de finale chez les messieurs

La Belgique ne s'est pas qualifiée pour les quarts de finale dans le tournoi féminin de l'Euro de padel, mercredi à Cagliari en Italie. Les huit joueurs belges n'ont remporté qu'un seul de leurs trois matchs de poule pour finir à la 3e place du groupe D, et joueront désormais pour la 9e place.

D'entrée, les Belges ont été cueillis par le Portugal (0-3), lundi. Ils se sont ensuite ressaisis avec une victoire éclatante, sans concéder le moindre set sur les trois rencontres contre le Danemark (3-0). Dans la rencontre décisive contre la Suède, ils se sont inclinés 2-1.

Troisième du groupe D avec 4 points derrière le Portugal (9 points) et la Suède (5 points), la Belgique ne devance que le Danemark (3 points) et jouera pour la 9e place à partir de jeudi. Le premier match du nouveau tableau se déroulera contre la Hongrie, qui a terminé 4e du groupe B derrière l'Italie, la Grande-Bretagne et la Suisse.