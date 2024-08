La société danoise Ørsted intéressée par la construction d'un parc éolien en mer du Nord

L'entreprise se pose néanmoins des questions sur le calendrier. Le gagnant de l'appel d'offres devra construire le parc éolien de 700 mégawatts (le premier lot des 3,1 à 3,5 GW prévus) en quatre ans. Cette "période très courte" selon Ørsted représente un "désavantage majeur", indique Pierre Martens, responsable du développement du marché en Belgique. "Cela ajoute des coûts", a-t-il expliqué à Belga. "Ces coûts sont supportés en fin de compte par les utilisateurs d'énergie : les consommateurs et l'industrie. Nous préférerions donc cinq ans pour la construction, comme cela a été le cas aux Pays-Bas." Pierre Martens fait référence au parc éolien construit par Ørsted de l'autre côté de la frontière belge, à Borssele.

Dans ce parc éolien offshore néerlandais, Ørsted a effectué une première mondiale mardi après-midi. Un drone a décollé d'un navire et a apporté un box de sécurité et d'évacuation pesant près de 100 kilogrammes au sommet d'une éolienne. Le gain de temps est énorme, car l'opération peut nécessiter deux grues, un lift et trois techniciens. "La procédure précédente prenait une journée", confirme le porte-parole d'Ørsted, Joël Meggelaars. "Désormais, cela peut être fait en dix minutes."