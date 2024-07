L'accompagnateur de train agressé lundi soir à Bruxelles a été la cible de crachats

L'agresseur d'un accompagnateur de train lundi soir dans un train arrêté à Bruxelles-Central a craché sur la victime et l'a aspergé de la boisson qu'il consommait, a précisé la Police fédérale mardi. Au moment de ces faits, l'auteur venait de s'en prendre à deux femmes dans le train. Il est parvenu à prendre la fuite avant l'arrivée de la police.

Un passager d'un train Eupen-Ostende s'en est pris physiquement à un accompagnateur de train lundi soir peu après 21h00, alors que le train était à l'arrêt à Bruxelles-Central, avait indiqué la Société nationale des chemins de fer belges (SNCB).

"Un homme a harcelé et agressé verbalement deux passagères du train", a précisé mardi la Police fédérale. "Elles l'ont ensuite signalé à l'accompagnateur du train qui est intervenu et a interpellé l'homme en question. Ce dernier a craché sur l'accompagnateur et l'a aspergé de boisson".