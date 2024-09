Le pape François rencontrera 15 victimes d'abus sexuels lors de son passage en Belgique

"Afin de permettre un climat d'écoute et d'échange authentique avec le Pape, le Vatican a demandé à la Conférence des Évêques de Belgique d'organiser la rencontre avec 15 personnes. Il s'agit d'hommes et de femmes originaires de toutes les provinces de notre pays et issus de divers groupes de victimes", détaille la Conférence des Évêques de Belgique.

"Toutes les autres victimes (elles étaient plus de 80 à s'être manifestées, ndlr.) qui ont montré leur intérêt pour la rencontre ont été invitées à écrire une lettre personnelle qui sera remise en mains propres au Pape. Elles seront également invitées à une journée de rencontre concernant le plan d'action actualisé de l'Église à l'automne", précise encore la Conférence des Évêques de Belgique.